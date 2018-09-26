Tesekkürler Fenerbahçe – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Tesekkürler Fenerbahçe

    Tesekkürler Fenerbahçe

    Yönetici Mahmutyazıcıoğlu, “’de hiçbir gerginlik olmadan maç izlemek güzel bir duyguymuş. Özlenen tablo buydu. Teşekkürler” dedi.

    Başkanı , F.Bahçe derbisi için uzun bir aradan sonra 12 yönetici arkadaşı ile beraber Ülker Stadı'nda yerini alırken Orman, maçı F.Bahçe Başkanı ile yan yana seyretti. Siyah-beyazlı yöneticiler de protokol tribününde kendilerine gösterilen misafirperverlikten son derece memnun kaldıklarını belirterek, 2. devre Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede aynı konukseverliği sergileyeceklerini ifade ettiler. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise karşılaşmayı kız kardeşi ile birlikte Beşiktaşlı taraftarların arasında deplasman tribününden seyretmeyi tercih etti. Geçmiş yılların aksine deplasman tribününde de çok önemli değişimlerin olduğunu kaydeden Mahmutyazıcıoğlu, "Gerçekten protokol tribününde seyreden yönetici arkadaşlarım ve ağabeylerim gibi biz de deplasman tribününde çok rahat bir maç seyrettik. Kafeterya bölümü sorunsuz bir şeklide çalıştı ve taraftarlarımız ihtiyaçlarını giderdiler. Her şey çok iyiydi. Özlediğimiz tablo buydu. Başta Ali Koç olmak üzere F.Bahçe yönetimine teşekkür ediyoruz. 'de hiçbir olumsuzluk ve gerginlik olmadan maç seyretmek güzel bir duyguymuş" dedi.
    1. 26.9.2018
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