Şenol Güneş'ten Caner Erkin'e sert sözler: "Seninle görüşeceğiz!"
Caner, kırmızı kart sonrası ne olduğunu soran Şenol Güneş’e sert bir tonda cevap verdi. Tecrübeli hocanın yanıtı da netti: “Seninle sonra konuşacağız”
CEZASI RAPORA GÖRE OLACAK
Yönetimin, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Caner Erkin'den savunma isteyeceği bildirildi. İdarecilerin kesecekleri para cezasını miktarını Caner'in vereceği rapora göre belirleyecekleri ifade dildi. Caner'in sözleşmesinde tekrarlanan disiplin cezaları karşısında katlamaları para cezaları maddesi yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun, geçen sezon Başakşehir maçında hakeme küfür ettiği için 6 maç ceza almış yönetimden de yüklü bir para cezası kesilmişti.
- 26.9.2018
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
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Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
Şenol Güneş'ten Caner Erkin'e sert sözler: "Seninle görüşeceğiz!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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