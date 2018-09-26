Şenol Güneş'ten Caner Erkin'e sert sözler: "Seninle görüşeceğiz!" – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    'ten 'e sert sözler: " görüşeceğiz!"

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'ten <a href="/index/caner-erkin?id=924179a9-daa6-46e7-9701-13ea1e3011b4" class="" rel="tag">Caner Erkin</a>'e sert sözler: "<a href="/index/seninle?id=c0e733db-97c7-4d06-a2bb-cff95655e96f" class="" rel="tag">Seninle</a> görüşeceğiz!"

    Caner, sonrası ne olduğunu soran ’e sert bir tonda cevap verdi. Tecrübeli hocanın yanıtı da netti: “ sonra konuşacağız”

    Derbinin bitimiyle beraber hakem 'a gösterdiği tepki yüzünden ikinci sarı karttan oyundan atılan 'i büyük bir ceza bekliyor… Son düdükle birlikte Vida'nın yerde yattığı pozisyon yüzünden Aydınus'a itiraz eden Caner, bu yüzden gördü. Kendisine küfür eden F.Bahçe tribünlerini de alkışlayan tecrübeli sol bekin, soyunma 'le de gerginlik yaşadığı ifade edildi. Buna göre Caner'in gördüğünü soyunma odasında öğrenen Güneş, talebesine "Ne oldu yine?" diye tepki gösterdi. Caner'in ise sert bir şekilde "Yok bir şey!" cevabı sonrası oyuncusunun bu tavrına kızan usta hocanın "Konuşacağız " diyerek konuyu kapattığı kaydedildi. Maça zaten kart cezası sınırında çıkan Caner, maçında oynayamayacak.

    CEZASI RAPORA GÖRE OLACAK
    Yönetimin, gördüğü nedeniyle 'den savunma isteyeceği bildirildi. İdarecilerin kesecekleri para cezasını miktarını Caner'in vereceği rapora göre belirleyecekleri ifade dildi. Caner'in sözleşmesinde tekrarlanan disiplin cezaları karşısında katlamaları para cezaları maddesi yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun, geçen sezon maçında hakeme küfür ettiği için 6 maç ceza almış yönetimden de yüklü bir para cezası kesilmişti.
    1. 26.9.2018
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