Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    , ’yu ikiye katladı

    <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a>, <a href="/index/cristiano-ronaldo?id=9580ced5-fb72-4b2d-a6be-a084c90e5800" class="" rel="tag">Cristiano Ronaldo</a>’yu ikiye katladı

    Beşiktaşlı , Avrupa'nın majör ligleri baz alınarak yapılan değerlendirmede, 30 yaş üstü sol açıklar arasında en skorer isim durumunda. derbisinde bu sezon 6. kez ağları sarsan 31 yaşındaki futbolcu, 'ta 6 maçta 3 gol atan 'yu geride bıraktı.

    Alvaro Negredo'nun Al Nasr'a transferi sonrası forvet sıkıntısını daha fazla hissetmeye başlayan Beşiktaş'ın imdadına yetişen isimler ile birlikte oldu. bu sezon 5 kez ağları sarsarken, Babel ise 6 golle takımının en skorer ismi unvanını eline geçirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 kazanılan LASK Linz ve 3-1 kazanılan Sarpsborg maçlarında iki kez fileleri sarsan Babel,'de de 4 kez rakip kalecileri avlayarak, siyah-beyazlı takımın kazandığı 8 puana doğrudan katkı sağladı. Bu performans, Hollandalı yıldıza Avrupa'nın 5 majör ligi baz alınarak yapılan değerlendirmede, 30 yaş üstü sol açıklar arasında 'en golcü futbolcu' unvanını da kazandırdı.

    70 BİN KEZ İZLENDİ

    Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden 'in 6. haftasında atılan 18 gol, 335 bin kez izlenirken, 'in Beşiktaş'ı karşısında 1-0 öne geçiren vuruşu, 70 bin kez ile en çok takip edilen gol oldu. deribisi de en çok izlenen maçlar sıralamasında 138 bin ile adını zirveye yazdırdı.

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    Babel, Hollanda A forması ile çıktığı 46 karşılaşmada 7 gol atmayı başardı.

    1. 26.9.2018 08:26
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