Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı
Beşiktaşlı Ryan Babel, Avrupa'nın majör ligleri baz alınarak yapılan değerlendirmede, 30 yaş üstü sol açıklar arasında en skorer isim durumunda. Fenerbahçe derbisinde bu sezon 6. kez ağları sarsan 31 yaşındaki futbolcu, Juventus'ta 6 maçta 3 gol atan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.
Alvaro Negredo'nun Al Nasr'a transferi sonrası forvet sıkıntısını daha fazla hissetmeye başlayan Beşiktaş'ın imdadına yetişen isimler Pepe ile birlikte Ryan Babel oldu. Pepe bu sezon 5 kez ağları sarsarken, Babel ise 6 golle takımının en skorer ismi unvanını eline geçirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 kazanılan LASK Linz ve 3-1 kazanılan Sarpsborg maçlarında iki kez fileleri sarsan Babel,Süper Lig'de de 4 kez rakip kalecileri avlayarak, siyah-beyazlı takımın kazandığı 8 puana doğrudan katkı sağladı. Bu performans, Hollandalı yıldıza Avrupa'nın 5 majör ligi baz alınarak yapılan değerlendirmede, 30 yaş üstü sol açıklar arasında 'en golcü futbolcu' unvanını da kazandırdı.
70 BİN KEZ İZLENDİ
Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Süper Lig'in 6. haftasında atılan 18 gol, 335 bin kez izlenirken, Ryan Babel'in Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren vuruşu, 70 bin kez ile en çok takip edilen gol oldu. Kadıköy deribisi de en çok izlenen maçlar sıralamasında 138 bin ile adını zirveye yazdırdı.
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Babel, Hollanda A Milli Takım forması ile çıktığı 46 karşılaşmada 7 gol atmayı başardı.
- 26.9.2018 08:26
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
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