Quaresma'ya doğum günü sürprizi
İspanyol devi Barcelona, bir dönem bünyelerinde yer alan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın doğum gününü kutladı.
Katalan temsilcisi, sosyal medya hesabından 36 yaşına giren yıldız futbolcunun attığı en güzel golleri paylaştı.
Barcelona Türkiye sosyal medya hesabı ise yayınladığı mesajda, "Kariyerini Türkiye'de, Beşiktaş'ta sürdüren Quaresma'nın doğum gününü kutlarız!" ifadelerini kullandı.
G??AL MORNING!!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 26 Eylül 2018
??Happy Birthday @07RQuaresma!
??Hope you have a great day!?? pic.twitter.com/UaoZ3BRHvt
- 26.9.2018 16:29
- Güncelleme: 26.9.2018 16:33
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Toplam 1
Yorum
HİÇBİR ŞEY OLMAZ ARTIK TERİMİ SİSTEMİ OLMADIGINDAN RONALDODA GELSE PARA ETMEZ TAKIM PRES YAPAMIYOR SERDAR DEFANS OYUNCUSU HEP İLERDE HER OYNADIGI MACTA GOL YİYORUZ
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 12
Yorum
umut pektemek başakşehirde huzurluydu yedek girsede katkısı oluyordu larin kim deneyim lazım ona bakınca pektemeke çok haksızlık yapılıyor
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 12
Yorum
eray pektemek çalışmıyor dedi şenol hoca takıma giremeyeceğini biliyor neden çalışsın adam akıllı konuşun alın takıma zor bir şey mi larinden dah
Quaresma'ya doğum günü sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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