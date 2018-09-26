Quaresma'ya doğum günü sürprizi – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Quaresma'ya sürprizi

    Quaresma'ya doğum günü sürprizi

    İspanyol devi , bir dönem bünyelerinde yer alan 'ın Portekizli yıldızı 'nın doğum gününü kutladı.

    Katalan temsilcisi, hesabından 36 yaşına giren yıldız futbolcunun attığı en güzel golleri paylaştı.


    sosyal medya hesabı ise yayınladığı mesajda, "Kariyerini Türkiye'de, 'ta sürdüren Quaresma'nın doğum gününü kutlarız!" ifadelerini kullandı.

    1. 26.9.2018 16:29
    2. Güncelleme: 26.9.2018 16:33
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