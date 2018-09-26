Q7’ye Süreyya morali – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    ’ye Süreyya morali

    Q7’ye Süreyya morali
    Güneş'in skoru korumak için kendisini çıkarmasına kızan Ricardo Quaresma bir kez daha hocasının elini sıkmadı. Portekizli yıldız, karnına doğru "Aferin" şeklinde hamle yapan 'in elini geri çevirdi. Soyunma odasında da siniri devam eden 'yi en yakın dostu malzemeci Süreyya'nın sakinleştirdiği gelen haberler arasında.
    1. 26.9.2018
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