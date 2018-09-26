Kaleyi de kapatamadı – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Kaleyi de kapatamadı

    Kaleyi de kapatamadı
    'ın son 4 sezonda en fazla gol yediği sezon da bu yıl oldu. Lig maçlarının hiçbirinde kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, geride kalan 6 haftada toplam 8 kez topu ağlarında gördü. Güneş'in göreve başladığı ilk sezonun 6 haftalık diliminde kalesinde 7 gol gören siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonlarda aynı süre içinde 6 ve 5 gol yemişti.
    1. 26.9.2018
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