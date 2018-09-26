Bu kez Güneş doğmadı! – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Bu kez Güneş doğmadı!

    Bu kez Güneş doğmadı!

    'ta 4. sezonlunu geçiren , siyah-beyazlı takımdaki en kötü 6. hafta performansını geride bıraktı.

    Güneş'in yönettiği , bu sezon ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplayabildi. Siyah-beyazlı takımın başına geçtiği 2015-16 sezonunun aynı döneminde 13 puan toplayan Güneş, bir sonraki sezon hanesine 14 puan yazdırdı. Tecrübeli hoca, geçen sezon da ilk 6 haftayı 13 puanla kapatmıştı. Geride kalan 3 sezonda 6. haftaları 4'er galibiyetle geçiren , bu sezon 3 galibiyet elde edebildi. Bu süre içinde Beşiktaş'ın iç sahadaki 45 maçlık namağlup serisi de sonlandı. 'ya 3-2 yenilen , Vodafone Park'taki lig maçlarında ilk mağlubiyetini alıp iç sahada yenilmezlik unvanını kaybetti.
    1. 26.9.2018
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