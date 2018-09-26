Beşiktaş’tan Quaresma’ya kutlama
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    ’tan Quaresma’ya kutlama

    Beşiktaş’tan Quaresma’ya kutlama

    hesabından, Portekizli yıldız futbolcusu ’nın doğum gününü kutladı.

    , Quaresma'nın doğum gününü unutmadı. Siyah-beyazlılar , hesabından 36 yaşına giren yıldız futbolcu için "İyi ki doğdun , nice mutlu yıllara" notunu paylaştı.

    1. 26.9.2018 10:27
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