Beşiktaş’tan Quaresma’ya kutlama
Beşiktaş sosyal medya hesabından, Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma’nın doğum gününü kutladı.
- 26.9.2018 10:27
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 14
Yorum
ahmet aslan ezme değil ama daha üstün olan,gole daha yakın olan taraftı FB.pozisyonları çok daha fazlaydı. penaltısı verilse maçı da kazanıyordu.
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 14
Yorum
filinta kaç şut çektiniz kaleye de başkana konuşuyorsunuz
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 14
Yorum
olçay siz öyle ezdik parçaladık diye her sene zafer çığlıkları atın elin oğluda gelip 4 atsın 5 atsın gitsin hersene aynı terane ..!!
Beşiktaş’tan Quaresma’ya kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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