Beşiktaş deplasmanda şampiyonluk sezonlarını aratıyor
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    deplasmanda şampiyonluk sezonlarını aratıyor

    Beşiktaş deplasmanda şampiyonluk sezonlarını aratıyor

    Spor Toto 'de ile deplasmanda 1-1 berabere kalan , geçen sezondan bu yana dış sahadaki düşüşüne engel olamıyor.

    Teknik direktör yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında elde edilen şampiyonluklarda deplasmandaki başarılı performansıyla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, son 2 sezonda bu başarının uzağında kaldı.

    , Güneş yönetimindeki ilk 2 sezonda oynanan 34 deplasman karşılaşmasında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgiyle 32 puan yitirdi. Tecrübeli teknik adamın görev yaptığı sonraki 2 sezonda 20 dış saha mücadelesinde 8 kez kazanabilen siyah-beyazlı takımın puan kaybı, 7 beraberlik ve 5 yenilgiyle şimdiden 29 puana ulaştı.

    Son 14 maçtaki puan kaybı 21
    Beşiktaş, geçen sezondan bu yana 'deki son 14 dış saha maçında 21 puanlık kayıp yaşadı.

    Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda rakiplerine 5 kez üstünlük sağlayabildi. Deplasmanda 6 kez berabere kalan Beşiktaş, 3 maçtan ise mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu 14 maçtaki 42 puanın yarısını kaybetmenin sıkıntısını yaşadı.

    Düşüş korkutuyor
    Güneş'in teknik direktörlüğünde siyah-beyazlı takımın performansı her sezon biraz daha düştü.

    Şenol Güneş'in ilk sezonu olan 2015-2016'daki deplasman maçlarında 36 puan toplayan Beşiktaş, bir sonraki sezon 34 puanda kaldı.

    Siyah-beyazlılar, geçen sezon ise dışarıda 17 maçta 26 puan elde edebildi. Bu sezonki ilk 3 deplasman maçında 5 puan çıkarabilen siyah-beyazlı takım, dışarıda oynayacağı 14 maç için kötü sinyal verdi.

    1. 26.9.2018 11:45
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