Beşiktaş deplasmanda şampiyonluk sezonlarını aratıyor
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, geçen sezondan bu yana dış sahadaki düşüşüne engel olamıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında elde edilen şampiyonluklarda deplasmandaki başarılı performansıyla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, son 2 sezonda bu başarının uzağında kaldı.
Beşiktaş, Güneş yönetimindeki ilk 2 sezonda oynanan 34 deplasman karşılaşmasında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgiyle 32 puan yitirdi. Tecrübeli teknik adamın görev yaptığı sonraki 2 sezonda 20 dış saha mücadelesinde 8 kez kazanabilen siyah-beyazlı takımın puan kaybı, 7 beraberlik ve 5 yenilgiyle şimdiden 29 puana ulaştı.
Son 14 maçtaki puan kaybı 21
Beşiktaş, geçen sezondan bu yana Süper Lig'deki son 14 dış saha maçında 21 puanlık kayıp yaşadı.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda rakiplerine 5 kez üstünlük sağlayabildi. Deplasmanda 6 kez berabere kalan Beşiktaş, 3 maçtan ise mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu 14 maçtaki 42 puanın yarısını kaybetmenin sıkıntısını yaşadı.
Düşüş korkutuyor
Güneş'in teknik direktörlüğünde siyah-beyazlı takımın performansı her sezon biraz daha düştü.
Şenol Güneş'in ilk sezonu olan 2015-2016'daki deplasman maçlarında 36 puan toplayan Beşiktaş, bir sonraki sezon 34 puanda kaldı.
Siyah-beyazlılar, geçen sezon ise dışarıda 17 maçta 26 puan elde edebildi. Bu sezonki ilk 3 deplasman maçında 5 puan çıkarabilen siyah-beyazlı takım, dışarıda oynayacağı 14 maç için kötü sinyal verdi.
- 26.9.2018 11:45
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 19
Yorum
fb'li elinden tutan mı vardı. cesur oynatsaydı.
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Q7’ye Süreyya morali
Toplam 4
Yorum
yetti artık bu adamın kaprislerı daha ne kadar devam edecektir Caner ve q7 nin bu takımda oynamasından bir taraftar olarak utanç duyuyorum gönderin gits
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 19
Yorum
GFB sizin şenol şöyle yapmasaydı falan filan..sen bu dediğine kendinde inanmıyorsun.. net 5 pozisyon var atabilse fener faciaya ugrayacaktınız
Beşiktaş deplasmanda şampiyonluk sezonlarını aratıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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