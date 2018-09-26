3 puanı kaçırdık!
Siyah-beyazlılar, “İyi oynayan bizdik. Hakkı bu değildi” derken, yöneticiler ise “Neden gereksiz bir şekilde korkup geriye çekildik” yorumları yaptılar.
GEREKSİZ BİR TEDBİR
Yönetim bazında yapılan maç sohbetlerinde ise "Nedensiz bir şekilde geriye çekildik. Takım neden korktu. Daha iyi oynayan taraf bizdik" sözleriyle memnuniyetsizliği dile getirdikleri gelen haberler arasında. Siyah-beyazlı taraftarların da sonuç hakkındaki yorumları farklı değil. Sosyal medyadaki yorumlarda Şenol Güneş'in gereksiz şekilde tedbirli davnanıp takımı geriye çektiği eleştirileri yapıldı.
- 26.9.2018
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
3 puanı kaçırdık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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