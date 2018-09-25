Yıldız oyuncu Kayseri maçında yok!
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında son düdüğün ardından sarı kartı bulunan Caner Erkin kırmızı kart gördü.
Derbi mücadelesinin 87. dakikasında sarı kart gören Caner Erkin, maçın bitmesinin ardından hakem Fırat Aydınus'a yaptığı itiraz sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Cezalı duruma düşen Caner Erkin, 7. haftadaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
- 24.9.2018 22:59
- Güncelleme: 25.9.2018 01:50
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Yıldız oyuncu Kayseri maçında yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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