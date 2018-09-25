Yıldız oyuncu Kayseri maçında yok! – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Yıldız oyuncu Kayseri maçında yok!

    Yıldız oyuncu Kayseri maçında yok!

    - maçında son düdüğün ardından sarı kartı bulunan gördü.

    Derbi mücadelesinin 87. dakikasında sarı kart gören , maçın bitmesinin ardından hakem Fırat Aydınus'a yaptığı itiraz sonrası ikinci sarıdan gördü.

    Cezalı duruma düşen Caner Erkin, 7. haftadaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

    1. 24.9.2018 22:59
    2. Güncelleme: 25.9.2018 01:50
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