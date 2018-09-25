2005 yılından bu yana rakibini Kadıköy'de yenemeyen siyah-beyazlılar, bu hasretini 14 yıla çıkarırken Şenol Güneş için de durum değişmedi.

Kadıköy'de 17 Nisan 2005'te tarihe geçen, kalecisiz 10 kişi ile 3-4'lük deplasman galibiyetinin ardından 14 sezonda 18'inci maçına (14 lig, 4 kupa) çıkan Beşiktaş bu karşılaşmaların 11'ini kaybederken 7 tanesinden beraberlikle ayrıldı.



Siyah beyazlılarda 4'üncü sezonunu geçiren ve bu süreçte iki şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş de Kadıköy'deki kaderini değiştiremedi ve teknik direktörlükteki 30'uncu sezonunda Fenerbahçe'yi lig maçlarında deplasmanda yenemeden stattan ayrıldı. Teknik direktörlüğünü yaptığı 6 farklı takımda Kadıköy'de 21 maça çıkan Güneş, 15 mağlubiyet aldığı bu süreçte 6 beraberlik yaşadı. Tecrübeli teknik adam Şükrü Saracoğlu'nda Fenerbahçe'ye karşı tek galibiyetini 2015 yılında Bursapor ile 3-0 kazandığı maç olan Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında aldı.



BEŞİKTAŞ'I SIRTLAYAN ADAM RYAN BABEL

Dün akşam attığı muhteşem gol ile Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Ryan Babel, siyah-beyazlı takımı sırtlamaya devam ediyor. İki sezon önce devre arasında Deportivo takımından gelen Babel zaman geçtikçe performansı ile daha da büyüyor. İlk sezonunda yarım devrede takıma 18 maçta 5 gollü bir katkı sağlayan Hollandalı futbolcu, geçen sezon Talisca ile beraber tüm skor yükünü çekmiş ve Brezilyalı yıldız ile Beşiktaş'ı ayakta tutan isim olmuştu. Geçen sezonu 45 maçta 15 gol 7 asist ile tamamlayan Babel, bu sezona da müthiş başladı. Ligde 6 maçta 4 gol atan Babel'in Avrupa maçlarında da 2 golü bulunuyor.



Gerçek mevkisi sol kanat olan Babel'in Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in jokeri olduğu da bir diğer dikkat çekici nokta. 10 numara olmadığında forvet arkasına geçen, Quaresma ve Lens olmadığında sağ kanatta da oynayan Babel, Fenerbahçe maçında ise santrfora geçti ve attığı gol ile yine maçın yıldızı olmayı başardı.



KULÜBEDE 3 SANTRFOR VAR AMA!

Beşiktaş sezona 6 santrfor ile girmesine rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in arayışları devam ediyor.

Yeni transfer Umut Nayır'ın kiralanması ve bu sezona iyi başlayan Negredo'nun bir anda satılmasının ardından santrfor sayısı 4'e düşse de Beşiktaş açısından devre arasına kadar sancılı bir süreç yaşanacak gibi. Fenerbahçe maçında takımın 4 santrforundan 3'ü yedek kulübesinde otururken Güven Yalçın ise kadroya giremedi. Sahada ise santrfor olarak Ryan Babel yer alırken, Hollandalı yıldız yine golünü atarak kazanılan 1 puanın en önemli ismi oldu . Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın ligde henüz gol atamazken Ryan Babel'in 4, stoper oynayan Pepe'nin de 3 golü bulunuyor. Görünen o ki teknik direktör Şenol Güneş, Babel'i santrforda oynatmaya devam ederse Beşiktaş'ın 4 santrforu uzun süre tartışılmaya ve eleştirilmeye devam edecek.