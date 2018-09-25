Şafak Mahmutyazıcıoğlu: ''Özlenen tablo buydu''

Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman uzun bir aradan sonra 12 yönetici arkadaşı ile beraber Ülker Stadı'nda yerini alırken başkan Orman, karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yan yana seyretti. Siyah beyazlı yöneticiler de Fenerbahçe'nin protokol tribününde kendilerine gösterilen misafirperverlikten son derece memnun kaldıklarını belirterek, 2'nci devre Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede aynı konukseverliği sergileyeceklerini ifade ettiler.

''Özlenen tablo buydu''

Fikret Orman ile beraber maça giden 12 yöneticiden 11'i maçı protokol tribününden seyrederken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise karşılaşmayı kız kardeşi ile birlikte siyah beyazlı taraftarların arasında deplasman tribününden seyretmeyi tercih etti.





Demirören Haber Ajansı'na (DHA) karşılaşmayla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Mahmutyazıcıoğlu, geçmiş yılların aksine deplasman tribününde de çok önemli değişimlerin olduğunu ifade etti.

Mahmutyazıcıoğlu, mücadeleyi deplasman tribününde Beşiktaş taraftarlarıyla birlikte izlemesiyle ilgili olarak, ''Ben karşılaşmayı protokol tribünü yerine kız kardeşimle birlikte taraftarlarımızın arasında seyretmeyi tercih ettim. Gerçekten protokol tribününde seyreden yönetici arkadaşlarım ve ağabeylerim gibi biz de deplasman tribününde çok rahat bir maç seyrettik. Bir kere kulaklarımızı sağır eden müzik sistemi yoktu ve taraftarlarımızla tezahüratlarımızı rahatlıkla yaptık. Kafeterya bölümü sorunsuz bir şeklide çalıştı ve taraftarlarımız ihtiyaçlarını giderdiler. Her şey çok iyiydi. Özlediğimiz tablo buydu. Başta Ali Koç olmak üzere Fenerbahçe Yönetimi'ne ve stat sorumlularına teşekkür ediyoruz. Kadıköy'de hiçbir olumsuzluk ve gerginlik olmadan maç seyretmek gerçekten güzel bir duyguymuş. Maçı kazanabilirdik ama maalesef berabere kaldık. Hakem adına da konuşulacak bir şeyin olmaması gecenin güzel anlarından birisiydi'' diye konuştu.