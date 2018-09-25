Maç öncesi taraftarlardan karşılıklı gönderme! – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    öncesi taraftarlardan karşılıklı gönderme!

    Maç öncesi taraftarlardan karşılıklı gönderme!

    'nin ile karşılaşacağı öncesi tribünler hareketlenmeye başladı.

    'nin ile karşılaşacağı öncesi tribünler hareketlenmeye başladı. Maçın başlamasını bekleyen taraftarlar, birbirlerine gönderme yapmaktan geri kalmıyorç İşte o fotoğraflar...

    1. 24.9.2018 20:42
    2. Güncelleme: 25.9.2018 01:51
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