Maç Kayseri'de oynanabilir! – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    'de oynanabilir!

    Maç Kayseri'de oynanabilir!
    Başkanı Erol Bedir, 29 Eylül Cumartesi günü ile 'ta yapılması gereken maçın kendi statlarında oynayabileceklerini açıkladı. Başkan Bedir, "Bu maçın 'de oynanması ihtimali var. Bu ihtimal yüzde 51'in üzerinde. Çünkü diğer kulüplerin de olurları alınmış. Biz de buna, 'Tamam' dedik" dedi. Vodafone Park'ın zemini, geçen yaz yapılan konser nedeniyle tahribata uğramış ve düzelmemişti. Bu nedenle 'ye alınabilir.
    1. 25.9.2018
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