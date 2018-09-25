Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cocu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildikleri maçın ilk 11'inden 4 ismi değiştirdi.

Hollandalı teknik adam, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Alper Potuk ve Michael Frey'in yerine derbide Hasan Ali Kaldırım, Jailson Marques Siqueira, Andre Ayew ve Islam Slimani'ye şans tanıdı.

Kalede Harun Tekin'le başlayan Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Diego Reyes ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Savunmanın önünde Mehmet Topal, Jailson yer alırken, kanatlarda Chahechouhe ile Ayew forma giydi. Santrfor arkasında Yassine Benzia'ya görev veren Cocu, ileri uçta ise Slimani'yi oynattı.

SKRTEL YETİŞMEDİ, HASAN ALİ SAHADA

Fenerbahçe'de durumu belirsiz olan sakat futbolculardan bir iyi bir de kötü haber geldi. Dinamo Zagreb maçı öncesi sakatlanan Slovak stoper Martin Skrtel, derbiye yetişemedi. Milli takım arasından sakat dönen ve Atiker Konyaspor ile Dinamo Zagreb maçlarını kaçıran Hasan Ali Kaldırım ise iyileşerek formayı İsmail Köybaşı'ndan geri aldı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Tolga Ciğerci de derbi kadrosunda bulunmadı. Teknik direktör Phillip Cocu, Roberto Soldado ve Nabil Dirar'ı ise maç kadrosuna dahil etmedi. Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Volkan Demirel, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Frey, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena ve Yiğithan Güveli oturdu.

ŞENOL GÜNEŞ'E TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Maç başlamadan Güneş'e küfürlü tezahüratlar yapan taraftarlar, siyah-beyazlıların teknik direktörü sahaya çıkınca da protestosunu sürdürdü. Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş forması giyen eski futbolcuları Caner Erkin aleyhine de tezahüratlar yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar da hem Şenol Güneş'e hem de Caner Erkin'e tezahüratlarla destek verdi.

KOREOGRAFİ SERGİLENDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesi koreografi sergiledi. Tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, seremoni sırasında hazırladıkları görsel şovu gerçekleştirdi. Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografi şovda, "Dalgalandıkça göklerde sevdan bitmez gönüllerde." yazısının yanında, Fenerbahçeli bir taraftarı simgeleyen dev bir pankart yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN GENÇ YILDIZ ADAYI, DERBİDE TOP TOPLAYICI

Fenerbahçe'nin geleceğin yıldız adaylarından gösterilen 15 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, derbide top toplayıcı olarak görev yaptı. Sarı-lacivertli kulübün geçen ay profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Faruk, derbide top toplayıcı göreviyle saha kenarında yer aldı.

HAMZA YERLİKAYA DERBİDE

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, derbiyi izledi. Karşılaşmadan önce stada gelen Yerlikaya, protokol tribününde derbiyi takip etti.