Beşiktaş'tan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    'tan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

    Beşiktaş'tan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

    Başkanı ve , Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ziyarette bulundu.

    Başkanı , Serdal Adalı ve Deniz Atalay'ın yanı sıra siyah-beyazlı eski yönetici ve Beşiktaş'lı işadamı Muzaffer Nasıroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti.

    Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı formalarını Bakan Kasapoğlu'na hediye etti.
    1. 25.9.2018 17:40
    2. Güncelleme: 25.9.2018 17:40
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