Beşiktaş'tan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ziyarette bulundu.
Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı formalarını Bakan Kasapoğlu'na hediye etti.
- 25.9.2018 17:40
- Güncelleme: 25.9.2018 17:40
-
Şenol Güneş: Diri Ljajic'ten beklentimi bulamadım
Toplam 11
Yorum
bjk advers OYNATTIĞIN SAÇMA SAPAN FUTBOLDAN SONRA ARTIK AÇIKLAMALARINDA DA SAÇMALAMAYA BAŞLAMIŞSIN ELİNDE LJAJİC VARKEN OĞUZHAN OYNUYOR YA ! HAYRET !
-
Fobi yok dert var!
Toplam 2
Yorum
Yasama Fatih Terim yine uçmaya başlayınca futbolcularda ona uyup ayakları yerden kesildi. Akhisarspor'a terim balonunu patlattığı için teşekkürler.
-
Beşiktaşlı taraftar Fenerbahçe tribününde
Toplam 8
Yorum
ali sonun bu bir mac , oyun, sen öldürmeye gelen düsman askeri degil
Beşiktaş'tan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.