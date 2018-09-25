Beşiktaş Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
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    25 Eylül 2018, Salı
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    maçı hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

    , ’in 7. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

    Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Fenerbahçe derbisinde oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ayak tenisi oyunu, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 25.9.2018 13:26
    2. Güncelleme: 25.9.2018 13:41
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