Beşiktaş Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 25.9.2018 13:26
- Güncelleme: 25.9.2018 13:41
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 6
Yorum
omerd belli değilmi orta sahada onazi tek başına, kucka tipli bir oyuncu lazım yanına oda yedekte :) yusuf dökülüyor 11 de
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VAR çözmedi
Toplam 6
Yorum
omerd ben yazacaktım sözlerimize tercüman olmuşsunuz
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Ünal Karaman takımına güveniyor
Toplam 4
Yorum
anladın mı Ü. hoca Ünal hocam gs yı TS yenmedi. hakem yendi. aynı geçen sene olduğu gibi. ts yapınca arkasını döndü gs yapınca cart kırmızı. netice bu işte.
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