Atiba bu sezon ilk kez – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    bu sezon ilk kez

    Atiba bu sezon ilk kez
    Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve hazırlık kamplarına katılamayan , sezonun başlamasının ardından takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. , tecrübeli futbolcuyu bu sezon ilk kez resmi bir maçta kadroya dahil ederken aynı zamanda ilk 11'de forma şansı verdi. Kanadalı futbolcu, uzun süredir forma giymemesine rağmen iyi oynadı.
    1. 25.9.2018
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