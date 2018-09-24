Taraftarlar siyah giyecek – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    siyah giyecek

    Taraftarlar siyah giyecek

    'deki derbi için çalışmalara geçen hafta içinden itibaren başlayan , fotoğraflarını hazırladı.

    'deki derbi için çalışmalara geçen hafta içinden itibaren başlayan , fotoğraflarını hazırladı. Siyah- beyazlı futbolseverler, seremoni sırasında 'Kadıköy Panteri' olarak anılan Pancu'nun fotoğraflarını açacak. Öte yandan stada toplu olarak götürülecek taraftarlar, sosyal medyada siyah forma giymek için sözleşiyor.

    1. 24.9.2018
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