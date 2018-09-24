Kadıköy'deki derbi için çalışmalara geçen hafta içinden itibaren başlayan Beşiktaşlı taraftarlar, Pancu fotoğraflarını hazırladı. Siyah- beyazlı futbolseverler, seremoni sırasında 'Kadıköy Panteri' olarak anılan Pancu'nun fotoğraflarını açacak. Öte yandan stada toplu olarak götürülecek taraftarlar, sosyal medyada siyah forma giymek için sözleşiyor.