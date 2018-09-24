Taraftarlar siyah giyecek
Kadıköy'deki derbi için çalışmalara geçen hafta içinden itibaren başlayan Beşiktaşlı taraftarlar, Pancu fotoğraflarını hazırladı.
Kadıköy'deki derbi için çalışmalara geçen hafta içinden itibaren başlayan Beşiktaşlı taraftarlar, Pancu fotoğraflarını hazırladı. Siyah- beyazlı futbolseverler, seremoni sırasında 'Kadıköy Panteri' olarak anılan Pancu'nun fotoğraflarını açacak. Öte yandan stada toplu olarak götürülecek taraftarlar, sosyal medyada siyah forma giymek için sözleşiyor.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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