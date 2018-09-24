SON DAKİKA - Beşiktaş'ta Adriano derbide yok – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    - 'ta Adriano derbide yok

    SON DAKİKA - Beşiktaş'ta Adriano derbide yok

    'ta Adriano Correia, maçının kadrosuna alınmadı

    'ta sakatlığı geçmeyen Adriano, maçı kadrosuna alınmadı.
    1. 24.9.2018 17:41
    2. Güncelleme: 24.9.2018 18:29
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