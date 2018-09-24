SON DAKİKA - Beşiktaş'ta Adriano derbide yok
Beşiktaş'ta Adriano Correia, Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı
- 24.9.2018 17:41
- Güncelleme: 24.9.2018 18:29
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Ozan Tufan, U21 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sahada
Toplam 1
Yorum
canfb u21deki oyuncular kaptan diye ozan tufan'ı örnek almasınlar.
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Yasin Göztepe'de yeniden doğdu
Toplam 2
Yorum
Ua5454 Yasin oranın topcusu zaten. Feghoulinin ölüsü yasin artı sinandan daha çok iş yapar ama terim taktı bir kere
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Arıza savunmada!
Toplam 6
Yorum
Futbol Cahili Kanımca Toure - Novak ikilisini de denemekte fayda var.
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