Şenol Güneş'ten Adem Ljajic açıklaması!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç öncesinde açıklamalarda bulundu
Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;
"Rakibimizin durumunu biliyoruz. Güzel bir saha, güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Umarım bu güzel ortama, iyi futbolla cevap veririz.
Tüm oyunculardan iyi performans bekliyorum. Babel ve Lens' i güçlü oldukları dönemde birlikte kullanmaya düşündüm. Larin ve Vagner Love da oynayabilirdi ama Babel ile başlamanın daha avantajlı olacağını düşündüm.
Ljajic'in son maçta ufak sakatlığı vardı ama önemli değil, düzeldi. Ljajic ile de başlayabilirdim. Ljajic ile başlayıp yumuşak bir orta saha mı yoksa Atiba ile başlamak mı? Başlangıç olarak böyle oynamayı uygun gördüm. Ljajic'e her zaman ihtiyacımız olacak."
- 24.9.2018 20:24
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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