Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

"Rakibimizin durumunu biliyoruz. Güzel bir saha, güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Umarım bu güzel ortama, iyi futbolla cevap veririz.

Tüm oyunculardan iyi performans bekliyorum. Babel ve Lens' i güçlü oldukları dönemde birlikte kullanmaya düşündüm. Larin ve Vagner Love da oynayabilirdi ama Babel ile başlamanın daha avantajlı olacağını düşündüm.

Ljajic'in son maçta ufak sakatlığı vardı ama önemli değil, düzeldi. Ljajic ile de başlayabilirdim. Ljajic ile başlayıp yumuşak bir orta saha mı yoksa Atiba ile başlamak mı? Başlangıç olarak böyle oynamayı uygun gördüm. Ljajic'e her zaman ihtiyacımız olacak."