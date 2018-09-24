Maç öncesi taraftarlardan karşılıklı gönderme! – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    öncesi taraftarlardan karşılıklı gönderme!

    <a href="/index/mac?id=63a2d30e-f3e9-4b36-8016-5aa92c36ef3e" class="" rel="tag">Maç</a> öncesi taraftarlardan karşılıklı gönderme!

    'nin ile karşılaşacağı öncesi tribünler hareketlenmeye başladı.

    'nin ile karşılaşacağı öncesi tribünler hareketlenmeye başladı. Maçın başlamasını bekleyen taraftarlar, birbirlerine gönderme yapmaktan geri kalmıyorç İşte o fotoğraflar...

    1. 24.9.2018 20:42
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