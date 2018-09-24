Maç öncesi taraftarlardan karşılıklı gönderme!
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesi tribünler hareketlenmeye başladı.
- 24.9.2018 20:42
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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