Ljajic rüzgarı – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Ljajic rüzgarı

    Ljajic rüzgarı

    Sarpsborg maçında asist yapan Sırp 10 numara, derbide de özel görev üstlenecek. Ljajic hem hücumun hem savunmanın merkezi olacak.

    'ta gittiğinden beri yokluğu hissedilen oyun kurucu, Adem Ljajic transferiyle sona ermişti. Anderson Talisca skora etki etse de Sosa'lı dönemdeki 'ın şiir gibi oyunu başkaydı. Ljajic'in gelişiyle birlikte siyah-beyazlıların da gözlerinin pası silinmeye başladı. Takım arkadaşlarına alıştıkça 'ince ara paslarını' atmaya başlayan Sırp yıldız bugünkü derbide teknik direktör 'in en çok güvendiği isimlerden. Deneyimli çalıştırıcı, 26 yaşındaki futbolcuya özel görev verecek. Ljajic, orta sahada hücumlara yön verecek. Toplar, onda toplanacak ve Ljajic'ten dağılacak. Sırp yıldız geniş saha görüşü ile Şenol Güneş'in saha içindeki 'beyni' olacak. Koşu kalitesi yüksek olan Ljajic'e takım savunmasında da önemli görev düşüyor. 'nin atağa hızlı çıkışını engellemek için 26 yaşındaki futbolcu kaybedilen yerde topa basacak.

    1. 24.9.2018
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