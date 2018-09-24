Kadıköy'de Şenol Güneş'e küfürlü protesto! – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Kadıköy'de 'e küfürlü protesto!

    Kadıköy'de Şenol Güneş'e küfürlü protesto!

    Phillip Cocu, 'in 6. haftasında Beşiktaş'la oynadıkları derbi maçın ilk 11'inde son karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı.

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cocu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 'e 4-1 yenildikleri maçın ilk 11'inden 4 ismi değiştirdi.

    Hollandalı teknik adam, , , ve Michael Frey'in yerine derbide , Jailson Marques Siqueira, Andre Ayew ve Islam Slimani'ye şans tanıdı.

    Kalede Harun Tekin'le başlayan 'nin savunma dörtlüsü Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Diego Reyes ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Savunmanın önünde , Jailson yer alırken, kanatlarda Chahechouhe ile Ayew forma giydi. Santrfor arkasında Yassine Benzia'ya görev veren Cocu, ileri uçta ise Slimani'yi oynattı.

    SKRTEL YETİŞMEDİ, HASAN ALİ SAHADA
    Fenerbahçe'de durumu belirsiz olan sakat futbolculardan bir iyi bir de kötü haber geldi. Dinamo Zagreb maçı öncesi sakatlanan Slovak stoper , derbiye yetişemedi. Milli takım arasından sakat dönen ve ile Dinamo Zagreb maçlarını kaçıran Hasan Ali Kaldırım ise iyileşerek formayı İsmail Köybaşı'ndan geri aldı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren de derbi kadrosunda bulunmadı. Teknik direktör Phillip Cocu, Roberto Soldado ve Nabil Dirar'ı ise maç kadrosuna dahil etmedi. Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Volkan Demirel, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Frey, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena ve Yiğithan Güveli oturdu.

    ŞENOL GÜNEŞ'E TEPKİ
    Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş 'e tepki gösterdi. Maç başlamadan Güneş'e küfürlü tezahüratlar yapan taraftarlar, siyah-beyazlıların teknik direktörü sahaya çıkınca da protestosunu sürdürdü. Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş forması giyen eski futbolcuları aleyhine de tezahüratlar yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar da hem Şenol Güneş'e hem de Caner Erkin'e tezahüratlarla destek verdi.

    KOREOGRAFİ SERGİLENDİ
    Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesi koreografi sergiledi. Tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, seremoni sırasında hazırladıkları görsel şovu gerçekleştirdi. Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografi şovda, "Dalgalandıkça göklerde sevdan bitmez gönüllerde." yazısının yanında, Fenerbahçeli bir taraftarı simgeleyen dev bir pankart yer aldı.

    FENERBAHÇE'NİN GENÇ YILDIZ ADAYI, DERBİDE TOP TOPLAYICI
    Fenerbahçe'nin geleceğin yıldız adaylarından gösterilen 15 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, derbide top toplayıcı olarak görev yaptı. Sarı-lacivertli kulübün geçen ay profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Faruk, derbide top toplayıcı göreviyle saha kenarında yer aldı.

    HAMZA YERLİKAYA DERBİDE
    Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı , derbiyi izledi. Karşılaşmadan önce stada gelen Yerlikaya, protokol tribününde derbiyi takip etti.

    1. 24.9.2018 21:54
    2. Güncelleme: 24.9.2018 23:11
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