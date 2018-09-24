Gomis hem atıyor hem kaçırıyor! – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    hem atıyor hem kaçırıyor!

    Gomis hem atıyor hem kaçırıyor!

    'dan 'e olan atmaya ve kaçırmaya devam ediyor.

    'dan 'e olan atmaya ve kaçırmaya devam ediyor. Al Hilal'in 'e knuk olduğu maçta 1 gole imza atan Gomis, 59. dakikada takımının ilk golüne imza attı ve Al Hilal formasıyla 4. maçında 4. golüne imza attı. Gomis, bu maçta bir de penaltı kaçırdı. Gomis, Galatasaray formasıyla da kullandığı son 4 penaltının 3'ünden yararlanamamıştı.
    1. 24.9.2018 21:01
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