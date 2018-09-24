Fikret Orman derbilerde geride kaldı
Beşiktaş, başkanı Fikret Orman döneminde derbilerde galip gelmekte zorlanıyor.
Beşiktaş, başkanı Fikret Orman döneminde derbilerde galip gelmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, 25 Mart 2012'de ilk kez başkanlığa seçilen Orman döneminde G.Saray ve F.Bahçe ile 32 derbide karşılaştı. Bunların sadece 8'inde galip gelebilen Beşiktaş, 2'si hükmen olmak üzere 15 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 9 kez ise eşitliği bozamadı.
EYLÜLDE KARTAL
Fenerbahçe, eylül ayında ligde oynanan 24 derbinin sadece 7'sini kazanırken, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise 27 derbide 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Takımlar arasında eylül ayında oynanan karşılaşmalarda ise denklik söz konusu. İki takım da bu maçlarda üçer galibiyet alırken, iki maç berabere sonuçlandı.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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