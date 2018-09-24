Fikret Orman derbilerde geride kaldı – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    derbilerde geride kaldı

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a> derbilerde geride kaldı

    , başkanı döneminde derbilerde galip gelmekte zorlanıyor.

    , başkanı döneminde derbilerde galip gelmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, 25 Mart 2012'de ilk kez başkanlığa seçilen Orman döneminde G.Saray ve F.Bahçe ile 32 derbide karşılaştı. Bunların sadece 8'inde galip gelebilen , 2'si hükmen olmak üzere 15 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 9 kez ise eşitliği bozamadı.

    EYLÜLDE KARTAL
    , eylül ayında ligde oynanan 24 derbinin sadece 7'sini kazanırken, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. ise 27 derbide 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Takımlar arasında eylül ayında oynanan karşılaşmalarda ise denklik söz konusu. İki takım da bu maçlarda üçer galibiyet alırken, iki maç berabere sonuçlandı.

    1. 24.9.2018
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