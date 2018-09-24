Beşiktaş, başkanı Fikret Orman döneminde derbilerde galip gelmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, 25 Mart 2012'de ilk kez başkanlığa seçilen Orman döneminde G.Saray ve F.Bahçe ile 32 derbide karşılaştı. Bunların sadece 8'inde galip gelebilen Beşiktaş, 2'si hükmen olmak üzere 15 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 9 kez ise eşitliği bozamadı.



EYLÜLDE KARTAL

Fenerbahçe, eylül ayında ligde oynanan 24 derbinin sadece 7'sini kazanırken, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise 27 derbide 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Takımlar arasında eylül ayında oynanan karşılaşmalarda ise denklik söz konusu. İki takım da bu maçlarda üçer galibiyet alırken, iki maç berabere sonuçlandı.