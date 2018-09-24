Derbinin favorisi değişti! – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Derbinin favorisi değişti!

    Derbinin favorisi değişti!

    'in 6. haftasında evinde 'ı ağırlıyor.

    'in 6. haftasında evinde 'ı ağırlıyor. Maçtan günler öncesinde Fenerbahçe'yi favori gösteren oranlar değişti ve maça dakikalar kala maçın yeni favorisi Beşiktaş oldu. İddia oranlarında Beşiktaş'ın oranı 2,30'dan 2,10'a düşürülürken Fenerbahçe'nin oranı 2,30'dan 2,50'ye çıktı.
    1. 24.9.2018 19:32
    2. Güncelleme: 24.9.2018 20:47
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