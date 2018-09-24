Beşiktaşlı taraftarlar derbi için yola çıktı – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Beşiktaşlı taraftarlar derbi için yola çıktı

    Beşiktaşlı taraftarlar derbi için yola çıktı

    6'ncı hafta maçında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'ta taraftarlar 32 otobüsle 'e hareket etti.

    Ülker Stadyumu'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak maçı tribünde izleyecek olan siyah beyazlı taraftarlar, yolculuk öncesi Vodafone Park'ta buluştu. Bilet kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere alınan siyah beyazlı taraftarlar, saat 17.20'de 'e doğru yola çıktı.

    1. 24.9.2018 17:33
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