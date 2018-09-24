Beşiktaşlı taraftarlar derbi için yola çıktı
Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar 32 otobüsle Kadıköy'e hareket etti.
Ülker Stadyumu'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak maçı tribünde izleyecek olan siyah beyazlı taraftarlar, yolculuk öncesi Vodafone Park'ta buluştu. Bilet kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere alınan siyah beyazlı taraftarlar, saat 17.20'de Kadıköy'e doğru yola çıktı.
- 24.9.2018 17:33
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Arıza savunmada!
Toplam 6
Yorum
Futbol Cahili Kanımca Toure - Novak ikilisini de denemekte fayda var.
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Galatasaray'ın deplasman kabusu sürüyor
Toplam 6
Yorum
Adem Bilir Akhisar hocasız çıkmıştı, keşke bizde hocasız çıksaydık kesin galip gelirdik. Terim'in gazı bitince ne motoru ne kafası çalışmıyor.
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Galatasaray'ın deplasman kabusu sürüyor
Toplam 6
Yorum
Yasama Tekfur'a imparator demekle imparator olmaz. Olmadığı da bir kez daha ortaya çıktı. 2 gün daha az dinlenmiş takıma farklı yenildik.
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