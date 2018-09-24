Beşiktaşlı Ryan Babel Süper Lig'de ve Avrupa'da takımını sırtlıyor
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlıları sırtlamaya devam ediyor.
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlıları sırtlamaya devam ediyor. Sezona gol yollarında oldukça etkili başlayan Babel, Sarpsborg maçından sonra Fenerbahçe maçında da ağları sarstı.
Süper Lig'deki 6. maçında dördüncü golünü atan Babel, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 2 gole imza attı.
Süper Lig'de ise 6 maçta 4 gol atan Babel, Akhisarspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarını boş geçmemişti.
Babel'in tüm gollerini ayakla atması dikkat çeken bir başka detay oldu. Yıldız oyuncu Fenerbahçe deplasmanında da ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.
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- 24.9.2018 21:49
- Güncelleme: 24.9.2018 23:05
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Beşiktaşlı Ryan Babel Süper Lig'de ve Avrupa'da takımını sırtlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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