Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Tolgay, müsabakaya kontrollü başladıklarını belirterek, "İlk yarıda öne geçtik. İkinci yarı daha iyi pas yaptık. Çok iyi fırsatlar bulduk. Ortalıkta hiçbir şey yokken gol yedik. Bu, Fenerbahçe'ye moral verdi. Son bölümde açık bir oyun oldu. Aslında 3 puanı hak etmiştik. Daha akıllı oynamamız gerekiyordu. Üzgünüz. Buraya kazanmak için gelmiştik. Bence 2 puan kaybettik. Haftaya Kayserispor maçında daha iyi olacağız." diye konuştu.

Tolgay, sakatlığı nedeniyle uzun zamandır süre alamayan Atiba Hutchinson'un performansıyla ilgili, "Atiba uzun zamandır forma giymemesine rağmen iyi oynadı." ifadelerini kullandı.

Atiba Hutchinson ise kendileri adına maçta birçok olumlu noktanın olduğuna değinerek, "İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takım da 3 puan için mücadele etti. Doğru bir mantaliteyle sahada yer aldık. Karşılaşmaya öz güvenimiz yüksek bir şekilde başladık. Ne yazık ki yediğimiz bir golle 2 puan bıraktık. Ancak genel olarak birçok olumlu nokta vardı. Olumlu noktaları geliştirip, ileri taşımalıyız." şeklinde görüş belirtti.