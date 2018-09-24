Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinde galibiyete yakın tarafından kendileri olduğunu ve 2 puan kaybettiklerini söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Tolgay, müsabakaya kontrollü başladıklarını belirterek, "İlk yarıda öne geçtik. İkinci yarı daha iyi pas yaptık. Çok iyi fırsatlar bulduk. Ortalıkta hiçbir şey yokken gol yedik. Bu, Fenerbahçe'ye moral verdi. Son bölümde açık bir oyun oldu. Aslında 3 puanı hak etmiştik. Daha akıllı oynamamız gerekiyordu. Üzgünüz. Buraya kazanmak için gelmiştik. Bence 2 puan kaybettik. Haftaya Kayserispor maçında daha iyi olacağız." diye konuştu.
Tolgay, sakatlığı nedeniyle uzun zamandır süre alamayan Atiba Hutchinson'un performansıyla ilgili, "Atiba uzun zamandır forma giymemesine rağmen iyi oynadı." ifadelerini kullandı.
Atiba Hutchinson ise kendileri adına maçta birçok olumlu noktanın olduğuna değinerek, "İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takım da 3 puan için mücadele etti. Doğru bir mantaliteyle sahada yer aldık. Karşılaşmaya öz güvenimiz yüksek bir şekilde başladık. Ne yazık ki yediğimiz bir golle 2 puan bıraktık. Ancak genel olarak birçok olumlu nokta vardı. Olumlu noktaları geliştirip, ileri taşımalıyız." şeklinde görüş belirtti.
- 25.9.2018 00:52
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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