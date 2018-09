Sarpsborg maçı sonrası derbi hazırlıklarına ara vermeden başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kafasındaki oyun sistemini de oturtmaya başladı. Takım halinde defans, hızlı pas oyun planını uygulamayı düşünen usta hoca, idmanlarda şut çalışması yaptırıyor. Güneş'in bu konuda ekstra görev vereceği isimler ise Babel, Ljajic ve Quaresma olacak. Antrenmanlarda Oğuzhan'dan bu isimlere şut atabilecekleri alan açmasını söyleyen siyahbeyazlı çalıştırıcının, 3 yıldıza "Kaleyi gördüğünüz yerden vurun. Rakip kaleyi tehdit edecek her şeyi deneyin" talimatı verdiği bildirildi. ÖTE yandan oyunculara dikkatli ve sabırlı olmaları yönünde tavsiye veren Güneş'in "F.Bahçe'nin güçlü silahları var, son halleri aldatmasın. Derbi her zaman derbidir. Dış etkilere kulaklarınızı tıkayın" dediği de gelen haberler arasında.



BAL ARISI BABEL

Bu sezon ligde 3, Avrupa'da attığı gollerle takımın en skorer iki isminden biri olan Babel, Kartal'a puan bakımından önemli katkı yaptı. Beşiktaş'a 5 puan kazandıran Hollandalı, Kasımpaşalı Diagne'nin ardından ligde takımına en fazla katkı veren 2. oyuncu durumunda.



ADRİANO BİR ADIM ÖNDE

Medel'in yerine oynayacak isim için kafasında 4 aday (Necip-Tolgay- Adriano-Atiba) olan Şenol Güneş'in ibresi Adriano'dan yana dönmeye başladı. Daha önce o bölgede kullanıp verim aldığı sambacı hem iki ayağını etkili kullanabilmesi hem de sürpriz şutlar atabilmesi nedeniyle formaya yakın.



TARAFTARA BİLGİLENDİRME

Kulüpten, derbi için taraftarlara bilgilendirme yapıldı: "Maçı tribünde izleyecek taraftarlarımız stadyuma toplu olarak götürülecektir. Taraftarlarımızın pazartesi günü Vodafone Park kuzey kale arkasındaki belediye parkında buluşmaları gerekmektedir. Hareket saati 17.00'dir. Bilet kontrolü yapılarak taraftarlarımız otobüslere alınacaktır."



Q7'DEN ADALI'YA ZAFER SÖZÜ

Önceki gün sosyal medyadan "Kadıköy'de muhteşem oynayacağım" açıklamasını yapan Ricardo Quaresma, yeniden yönetime dönen Serdal Adalı'ya da zafer sözü verdi. Portekizli oyuncu, Adalı'ya geçen sezon bir maçta galibiyeti getirdiğini diğerinde ise kırmızı kart görerek hayal kırıklığı yarattığını hatırlatarak, "İkinci maçta yaptığım hata bu kez olmayacak. Kadıköy'den büyük bir zaferle döneceğiz. Galibiyeti seninle kutlayacağız" dedi.