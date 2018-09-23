Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 23 Eylül 2018
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    , derbisinin hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

    , 'in 6. haftasında yarın 'ye konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yönetiminde BJK 'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde 5'e 2 dar alanda pas çalışması yapıp, taktik uygulamalar üzerinde durdu.

    Antrenman, oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

    OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
    Beşiktaş'ın kaptanlarından 'un 26. yaş günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.

    Teknik direktör Şenol Güneş, antrenörler ve futbolcular, yeni yaşında Oğuzhan Özyakup'a mutluluklar diledi.

    1. 23.9.2018 21:20
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