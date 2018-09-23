Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde 5'e 2 dar alanda pas çalışması yapıp, taktik uygulamalar üzerinde durdu.
Antrenman, oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Beşiktaş'ın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup'un 26. yaş günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.
Teknik direktör Şenol Güneş, antrenörler ve futbolcular, yeni yaşında Oğuzhan Özyakup'a mutluluklar diledi.
- 23.9.2018 21:20
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
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Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
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Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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