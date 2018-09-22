Töre-Tufan takası iddiası – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Töre-Tufan takası iddiası

    Töre-Tufan takası iddiası
    Sarpsborg maçında 45 dakika sahada kalmasına rağmen olumlu iş yapamayan için takası yeniden gündeme gelebilir. Performansıyla 'ı hayal kırıklığına uğratan Töre'nin devre arasında takasının bir kez daha gündeme gelebileceği belirtiliyor.
    1. 22.9.2018
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