Tolgay ve Vida’da müthiş yükseliş – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Tolgay ve ’da müthiş yükseliş

    Tolgay ve Vida’da müthiş yükseliş

    'ta ve 'nın piyasa değerlerindeki değişim dikkat çekiyor.

    Beşıktaş'ta ve 'nın piyasa değerlerindeki değişim dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takımın kadrosunda yer alan futbolcular arasında değeri geçtiğimiz yıla en fazla artış gösteren futbolcular Tolgay ve Vida oldu. Tolgay'ın geçtiğimiz yıl 3 milyon euro olan transfermarkt değeri, bu yıl 7.5 milyon euro seviyesine yükseldi. 'de piyasa değeri en fazla artan 5. futbolcu olan Tolgay, 1 yıl içerisinde değerini yüzde 150 oranında artırdı. 'nda Hırvatistan formasıyla başarılı bir performans sergileyen Vida'nın değeri ise 1 yılda yüzde 128 oranında arttı ve geçtiğimiz yıl 8.5 milyon euro olan transfermarkt değeri bu yıl 12 milyon euro'ya yükseldi.
    1. 22.9.2018
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