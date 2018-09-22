Şimdiden teşekkürler! – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Şimdiden teşekkürler!

    Şimdiden teşekkürler!

    , F.Bahçe derbisi için çağrısı yaptı. ‘Gösterilecek ev sahipliği için şimdiden teşekkür ederiz” denildi.

    , pazartesi günü ile oynayacakları derbi öncesi dostluk mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş taraftarının da Ülker Stadı'ndaki maçta deplasman tribünündeki yerini alacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "İster siyah beyaza ister sarı laciverte gönül versin, her futbolseverin sahadaki oyundan keyif aldığı, sadece güzel anlarıyla hatırlanan unutulmaz bir derbi olmasını istiyoruz. Sadece iyi futbol ve 'in akıllarda kalması en büyük arzumuzdur. Fenerbahçe Kulübüne, gösterecekleri ev sahipliği için şimdiden teşekkür ederiz."
    1. 22.9.2018
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