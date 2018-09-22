Q7: Harika oynayacağım – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Q7: oynayacağım

    Q7: <a href="/index/harika?id=de8cf3fd-bb32-4d00-a0e3-77a97f868d1c" class="" rel="tag">Harika</a> oynayacağım
    'dan derbi ile ilgili iddialı bir paylaşım geldi. 'de 'ı temsil etmek için yer alacağını vurgulayan Portekizli futbolcu, "'e geri döneceğim ve bir derbi oynayacağım. Bana verdiğiniz bütün destekler için teşekkürler. Sonsuza kadar " dedi.
    1. 22.9.2018
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