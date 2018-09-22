Kartal’ın korkusu Fırat Aydınus! – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    ’ın korkusu !

    Kartal’ın korkusu Fırat Aydınus!

    'in 6. haftasında pazartesi akşamı oynanacak Fener derbi öncesinde iddaa, sarı-lacivertlileri favori gösterdi…

    Fakat son 36 derbinin sadece 15'ini, iddaa'da favori gösterilen takımlar kazandı. Maçın hakemi ise oldu. Aydınus'un yönettiği derbilerde, F.Bahçe 8, sadece 5 galibiyet aldı. Ayrıca Aydınus'un yönettiği son 13 maçta Beşiktaş sadece 2 kez kazandı. ise ev sahibi olduğu 27 resmi maçta 21 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
    1. 22.9.2018
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