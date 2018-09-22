Kartal ilk 20’de – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    ilk 20’de

    Kartal ilk 20’de
    , Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları sonrası kulüp sıralamasın güncelledi. Türk takımları arasında sadece ilk 20'ye girdi. Siyah-beyazlılar 19. basamağa yerleşirken, 55, 64. sırada yer aldı. İlk üç sırada Real Madrid Barcelona ve var.
    1. 22.9.2018
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