Forvet var gol yok! – Fotomaç – 22 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Forvet var gol yok!

    Forvet var gol yok!

    Elinde 3 santrforu olan ; savunmacılardan daha çok verim aldı. Atılan 27 golün sadece 7’si forvetlerden geldi.

    Her sezon santrfor bölgesinde değişikliğe giden ve takımın en çok değişen hattı olan hücum bölgesi bu sezon şu ana dek siyah-beyazlıları tatmin etmedi. bu sezon forvette görev yapan oyuncularından gol katkısı almakta büyük sıkıntı yaşıyor. 'da santrforlar adına son golü takımdan geçen hafta ayrılan Alvaro Negredo kaydetti. Buna karşın savunmada görev alan isimler, bu sezon forvet oyuncularından daha çok gol atma başarısı gösterdi. , santrforları ile 7 kez fileleri havalandırdı, bu süreçte savunma oyuncuları ise toplam 9 gole imza attı. Stoperde görev yapan , 5 kez gol sevinci yaşarken, ile birlikte takımın en skorer ismi oldu. Sağ bekte görev yapan 2 gol atarken, sol bekte görev yapan ile savunmanın göbeğinde oynayan Enzo Roco birer defa gol sevinci yaşadı. Bu sezon 12 resmi karşılaşmada toplam 27 gol atan Beşiktaş'ta santrforlar bunların sadece 7'sini kaydetti.

    3 İSİM ONAR MAÇTIR SUSKUN
    Kartal'ın 23 yaşındaki oyuncusu Larin de performansıyla beklentileri karşılayamadı. Cyle Larin, Vagner Love ve 'ten oluşan forvet üçlüsü onar resmi maçtır fileleri havalandırmayı başaramadı. Larin bu sezon 3, Love 1 gol attı. ise son dönemde kadroya bile giremiyor.
    1. 22.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Forvet var gol yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN