Forvet var gol yok!
Elinde 3 santrforu olan Beşiktaş; savunmacılardan daha çok verim aldı. Atılan 27 golün sadece 7’si forvetlerden geldi.
3 İSİM ONAR MAÇTIR SUSKUN
Kartal'ın 23 yaşındaki oyuncusu Larin de performansıyla beklentileri karşılayamadı. Cyle Larin, Vagner Love ve Mustafa Pektemek'ten oluşan forvet üçlüsü onar resmi maçtır fileleri havalandırmayı başaramadı. Larin bu sezon 3, Love 1 gol attı. Mustafa Pektemek ise son dönemde kadroya bile giremiyor.
- 22.9.2018
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
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