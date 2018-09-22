Beşiktaş'tan taraftarlarına bilgilendirme
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    'tan taraftarlarına bilgilendirme

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan taraftarlarına bilgilendirme

    ile oynanacak derbi mücadelesi öncesinde Kulübü, maça gidecek olan taraftarları için bilgilendirmede bulundu.

    'in 6. hafta mücadelesinde ile arasında oynanacak derbi maç öncesinde siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmaya gidecek olan taraftarlarına bilgilendirme yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Maçı tribünde izleyecek olan taraftarlarımız stadyuma toplu olarak götürülecektir. Taraftarlarımızın 24 Eylül Pazartesi günü Vodafone Park kuzey kale arkasındaki belediye park alanında buluşmaları gerekmektedir.

    Hareket saati 17.00'dir ve hareket saati öncesinde taraftarlarımızın alanda toplanmaları gerekmektedir. Bilet kontrolü yapılarak taraftarlarımız otobüslere alınacaktır. Bileti olmayan taraftarlarımızın alanda bulunmamalarını rica ederiz."


    1. 22.9.2018 13:55
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