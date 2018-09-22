Beşiktaş'tan taraftarlarına bilgilendirme
Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesi öncesinde Beşiktaş Kulübü, maça gidecek olan taraftarları için bilgilendirmede bulundu.
Hareket saati 17.00'dir ve hareket saati öncesinde taraftarlarımızın alanda toplanmaları gerekmektedir. Bilet kontrolü yapılarak taraftarlarımız otobüslere alınacaktır. Bileti olmayan taraftarlarımızın alanda bulunmamalarını rica ederiz."
- 22.9.2018 13:55
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Daha çok gol atardık
Toplam 1
Yorum
Berlin Bu adamlar yılda en fazla 500bine oynayanlardir. Rezillik. Kepazelik. Cocu çok dasuç bulamıyorum. Fenerdeki oyuncunun hocaya ihtiyacı yok
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Maçın özeti
Toplam 4
Yorum
eray anadolu takımları güçlenerek geliyor ts bjk yarışın içinde kalırsa fbden bir cacık olmaz
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Maçın özeti
Toplam 4
Yorum
eray bu takıma kim gelirse gelsin yanalda gelsin iş yapmaz fb zamanından beri üst düzey 2 oyuncu olursa bjk gs gibi takımlar yarıştan koparsa var
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