Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    , ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti

    Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti

    , 'in 6. haftasında ile deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK 'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, pas çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu. Teknik direktör yönetimindeki antrenman, çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

    Siyah-beyazlı ekip, derbi maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

    1. 22.9.2018 20:15
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