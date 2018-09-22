Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, pas çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, derbi maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
- 22.9.2018 20:15
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