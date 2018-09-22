‘5-10 milyon euro’luk stoper’
Roco'nun performansı başkan Fikret Orman'ın keyfini yerine getirdi.
ROCO EN İYİ 11'DE
Sarpsborg maçında attığı golle zafere katkıda bulunan Enzo Roco UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. 26 yaşındaki Şilili futbolcunun dışında 11 şöyle oluştu: Scherbitski- Maehle, Roco, Martynovich, Lustic- Raphfinha, Banega, Havertz, Hajrovic- Ben Yedder, Aubameyang.
- 22.9.2018
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
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