‘5-10 milyon euro’luk stoper’ – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    ‘5-10 milyon euro’luk stoper’

    ‘5-10 milyon euro’luk stoper’

    'nun performansı başkan 'ın keyfini yerine getirdi.

    Yönetim kurulu üyeleri, maçı birlikte izledikleri başkana "5-10 milyon euro'luk stoperi bulduk" derken, Orman buna tebessümle karşılık verdi. Maçta 79 kez topla buluşan 90.9 pas isabetiyle oynadı.

    ROCO EN İYİ 11'DE
    Sarpsborg maçında attığı golle zafere katkıda bulunan Enzo Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. 26 yaşındaki Şilili futbolcunun dışında 11 şöyle oluştu: Scherbitski- Maehle, Roco, Martynovich, Lustic- Raphfinha, Banega, Havertz, Hajrovic- Ben Yedder, Aubameyang.
    1. 22.9.2018
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