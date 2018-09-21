Yıldızlar kulübede – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Yıldızlar kulübede

    Yıldızlar kulübede

    ’ın hocası ; Quaresma, Babel, Vida ve Tolgay gibi önemli isimleri yedek soyundurdu.

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Sarpsborg karşısında farklı bir 11'le çıktı. Kadroda rotasyona giden tecrübeli hoca; Quaresma, Babel, Vida ve gibi yıldız isimleri kulübeye çekti. Enzo Roco, ve Larin'i ilk 11'de sahaya süren Güneş, forvet hattı için diğer seçeneği olan Vagner Love'ı da yedek soyundurdu. 'ın deneyimli çalıştırıcısı, ikinci yarıya ise Gökhan Töre-Babel değişikliğiyle başladı.

    1. 21.9.2018
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