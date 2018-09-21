Yıldızlar kulübede

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg karşısında farklı bir 11'le çıktı. Kadroda rotasyona giden tecrübeli hoca; Quaresma, Babel, Vida ve Tolgay Arslan gibi yıldız isimleri kulübeye çekti. Enzo Roco, Gökhan Töre ve Larin'i ilk 11'de sahaya süren Güneş, forvet hattı için diğer seçeneği olan Vagner Love'ı da yedek soyundurdu. Kartal'ın deneyimli çalıştırıcısı, ikinci yarıya ise Gökhan Töre-Babel değişikliğiyle başladı.