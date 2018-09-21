Yıldızlar kulübede
Kartal’ın hocası Şenol Güneş; Quaresma, Babel, Vida ve Tolgay gibi önemli isimleri yedek soyundurdu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg karşısında farklı bir 11'le çıktı. Kadroda rotasyona giden tecrübeli hoca; Quaresma, Babel, Vida ve Tolgay Arslan gibi yıldız isimleri kulübeye çekti. Enzo Roco, Gökhan Töre ve Larin'i ilk 11'de sahaya süren Güneş, forvet hattı için diğer seçeneği olan Vagner Love'ı da yedek soyundurdu. Kartal'ın deneyimli çalıştırıcısı, ikinci yarıya ise Gökhan Töre-Babel değişikliğiyle başladı.
- 21.9.2018
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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