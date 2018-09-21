Sevenler kavuştu
Sakatlıktan kurtulan Gökhan Töre tam 858 gün sonra Beşiktaş formasıyla ilk 11’de sahaya çıktı
Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçına çıkan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim sahadaydı. Sakatlıktan tamamen kurtulan Gökhan Töre, tam 858 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk sezonunun 33. haftasında 11'de forma giyen Gökhan, daha sonra West Ham'a kiralanmıştı. İngiliz ekibinden dönen 26 yaşındaki futbolcu, 2 yıl 3 ay sonra ilk 11'de taraftarlarının önüne çıktı.
- 21.9.2018
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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