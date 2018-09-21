Sevenler kavuştu – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Sevenler kavuştu

    Sevenler kavuştu

    Sakatlıktan kurtulan tam 858 gün sonra formasıyla ilk 11’de sahaya çıktı

    Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçına çıkan 'ta sürpriz bir isim sahadaydı. Sakatlıktan tamamen kurtulan , tam 858 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör 'in Beşiktaş'taki ilk sezonunun 33. haftasında 11'de forma giyen Gökhan, daha sonra West Ham'a kiralanmıştı. İngiliz ekibinden dönen 26 yaşındaki futbolcu, 2 yıl 3 ay sonra ilk 11'de taraftarlarının önüne çıktı.

    1. 21.9.2018
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