Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke: "Beşiktaş sonuna kadar devam edecektir"
Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında 3-1 mağlup oldukları Beşiktaş karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kaliteli ayaklar sonucu belirliyor" dedi.
Geir Bakke, basın toplantısında şunları söyledi; "Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi tamamlandı. Oyun planımız buna yönelikti. Beşiktaş daha kaliteliydi ve yakaladıkları pozisyonları da değerlendirdiler. Oyun kalitesi olarak istediğimizi verdik ama sonuçta kaliteli ayaklar sonucu belirliyor. Taraftarların iyi bir maç izlediğini düşünüyorum."
"BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SONUNA KADAR DEVAM EDECEKTİR"
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar devam edebileceğini söyleyen Bakke, "Maccabi Tel Aviv gibi takımlara karşı mücadele ettik ama Beşiktaş daha iyi bir ekip. İnanıyorum ki sonuna kadar gidecekler. Şampiyonlar Ligi için kadroları yeterli olmayabilir ancak UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.
- 20.9.2018 22:36
- Güncelleme: 21.9.2018 01:50
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke: "Beşiktaş sonuna kadar devam edecektir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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