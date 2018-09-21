Lens boş geçmiyor

Sarpsborg karşısında 11'de sahaya çıkan Jeremain Lens, dün akşam perdeyi kapatan isim oldu. 90 dakika sahada kalan Hollandalı futbolcu, 82'de Oğuzhan'ın asistini değerlendirdi, skoru 3-0'a getirdi. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 5 Avrupa Ligi maçında 5 gole direkt katkı sağladı. Lens, bu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.