Lens boş geçmiyor – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Lens boş geçmiyor

    Lens boş geçmiyor

    Sarpsborg karşısında 11'de sahaya çıkan , dün akşam perdeyi kapatan isim oldu.

    Sarpsborg karşısında 11'de sahaya çıkan , dün akşam perdeyi kapatan isim oldu. 90 dakika sahada kalan Hollandalı futbolcu, 82'de Oğuzhan'ın asistini değerlendirdi, skoru 3-0'a getirdi. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 'ın oynadığı 5 Avrupa Ligi maçında 5 gole direkt katkı sağladı. Lens, bu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.

    1. 21.9.2018
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