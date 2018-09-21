Beşiktaş, Sarpsborg maçı öncesi UEFA delegesi ve Norveçli yöneticilerle yemekte bir araya geldi. Beşiktaş yöneticileri Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Yücel ve Hüseyin Mican, Vodafone Park'taki restoranda konuklarını ağırladı. Günün anısına da plaket takdim edildi.