Kara Kartal’dan Norveçlilere yemek – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    ’dan Norveçlilere yemek

    Kara Kartal’dan Norveçlilere yemek

    , Sarpsborg maçı öncesi delegesi ve Norveçli yöneticilerle yemekte bir araya geldi.

    , Sarpsborg maçı öncesi delegesi ve Norveçli yöneticilerle yemekte bir araya geldi. Beşiktaş yöneticileri , Hüseyin Yücel ve Hüseyin Mican, Vodafone Park'taki restoranda konuklarını ağırladı. Günün anısına da plaket takdim edildi.

    1. 21.9.2018
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