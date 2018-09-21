‘İyi şanslar Beşiktaş’ – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    ‘İyi şanslar

    ‘İyi şanslar Beşiktaş’

    Geçtiğimiz sezon formasını giydiği ile yollarını ayıran , Sarpsborg maçı öncesi mesaj yayınladı.

    Geçtiğimiz sezon formasını giydiği ile yollarını ayıran , Sarpsborg maçı öncesi mesaj yayınladı. Avrupa Ligi maçı öncesi eski takımına başarı dileklerini ileten İspanyol yıldız, "İyi şanslar Beşiktaş" yazdı. Bu arada Negredo, iki gün önce, " siyah-beyaz olduğunu biliyordum ve her zaman öyle kalacak" sözleriyle de taraftarları mest etmişti.

    1. 21.9.2018
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