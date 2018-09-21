‘İyi şanslar Beşiktaş’
Geçtiğimiz sezon formasını giydiği Beşiktaş ile yollarını ayıran Negredo, Sarpsborg maçı öncesi mesaj yayınladı.
Geçtiğimiz sezon formasını giydiği Beşiktaş ile yollarını ayıran Negredo, Sarpsborg maçı öncesi mesaj yayınladı. UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi eski takımına başarı dileklerini ileten İspanyol yıldız, "İyi şanslar Beşiktaş" yazdı. Bu arada Negredo, iki gün önce, "İstanbul siyah-beyaz olduğunu biliyordum ve her zaman öyle kalacak" sözleriyle de taraftarları mest etmişti.
- 21.9.2018
-
Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
-
Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
-
UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
‘İyi şanslar Beşiktaş’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.