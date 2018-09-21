Geçtiğimiz sezon formasını giydiği Beşiktaş ile yollarını ayıran Negredo, Sarpsborg maçı öncesi mesaj yayınladı. UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi eski takımına başarı dileklerini ileten İspanyol yıldız, "İyi şanslar Beşiktaş" yazdı. Bu arada Negredo, iki gün önce, "İstanbul siyah-beyaz olduğunu biliyordum ve her zaman öyle kalacak" sözleriyle de taraftarları mest etmişti.