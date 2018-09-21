İlk yarıda ‘0’ çektiler! – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    İlk yarıda ‘0’ çektiler!

    İlk yarıda ‘0’ çektiler!

    VODAFONE Park’ta oynanan Beşiktaş-Sarpsborg karşılaşmasının ilk yarısında her iki takım da yapılan ortalarda sınıfta kaldı.

    VODAFONE Park'ta oynanan Beşiktaş-Sarpsborg karşılaşmasının ilk yarısında her iki takım da yapılan ortalarda sınıfta kaldı. Siyah-beyazlılar, ilk 45 dakikada yaptığı 16 ortada isabet sağlayamazken, temsilcisinde de durum farklı değildi. Pozisyona girmekte zorlanan Sarpsborg bu yarıda yalnızca 3 orta yaptı. Norveç ekibi de ortalarda hiç isabet sağlayamadı.

    1. 21.9.2018
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