İlk yarıda ‘0’ çektiler!

VODAFONE Park'ta oynanan Beşiktaş-Sarpsborg karşılaşmasının ilk yarısında her iki takım da yapılan ortalarda sınıfta kaldı. Siyah-beyazlılar, ilk 45 dakikada yaptığı 16 ortada isabet sağlayamazken, Norveç temsilcisinde de durum farklı değildi. Pozisyona girmekte zorlanan Sarpsborg bu yarıda yalnızca 3 orta yaptı. Norveç ekibi de ortalarda hiç isabet sağlayamadı.